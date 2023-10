(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Apre domani, a Milano, l'edizionedi 'Milano'. A dare il via alla rassegna, un convegno, ospitato come da tradizione in Sala Alessi, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. L'evento,...

(Adnkronos) – Torna a Torino il Festival del Digitale Popolare : la persona al centro della trasformazione Digitale . Per la kermesse, che si tiene ...

La premier Giorgia Meloni contestata nel corso della sua visita a Torino , in occasione del Festival delle Regioni. I manifestanti, diventati circa ...

Milano , 4 ott. (Adnkronos) - Apre domani, a Milano , l'edizione 2023 di ' Milano Digital Week' . A dare il via alla rassegna, un convegno, ospitato ...

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Apre domani, a Milano, l'edizione 2023 di 'Milano Digital Week' . A dare il via alla rassegna, un convegno, ospitato ...

«Lui è l’uomo Coldiretti a Bruxelles». Una fonte che segue da vicino le candidature del Partito democratico alle prossime elezioni europee non ha ...

La città fantasma, vittima del noto disastro nucleare, potrebbe quindi diventare unprimario ...con il governo ucraino per esplorare la possibilità di sviluppare energia eolica all'interno...In the Zone: il sensoposizione di Bellingham Significativo è il modo in cui Bellingham sonda ... Tuttavia, avendo allungato la difesa, l'inglese può tornare nello spazio libero aldel ...

Al centro della 'Digital Week' 2023 lo sviluppo dei limiti Adnkronos

L'emergenza sicurezza in zona stazione al centro della seduta della Seconda commissione consiliare PisaToday

di Daniele Bovi Sono ore complicate per utenti e lavoratori quelle vissute negli ultimi giorni nei Centri per l’impiego dell’Umbria, alle prese con alcuni problemi provocati dal passaggio dal vecchio ...Così Cristiano Gallotta, Head of Oral Care Europa di Unilever, a margine dell’evento di inaugurazione del 43mo mese della prevenzione dentale ...