Ahsoka | Lucasfilm ha confermato inavvertitamente i piani per la Stagione 2?

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Con la conclusione della miniserie con Rosario Dawson ci si chiede se la storia continuerà con una seconda. Con l'episodio diffuso in streaming oggi si è conclusa ufficialmente la miniserie, dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson. Ma Lacasfilm ha giàuna2? La pagina ufficiale di, su Twitter, ha postato ieri un'anticipazione del finale di. Sì, avete letto bene: finale di, e non di serie. Questo piccolo dettaglio potrebbe significare che la serie avrà una seconda. Avete visto la reazione dei fan al cameo nel finale di? Visto anche il finale aperto e le storyline di parecchi personaggi lasciate in sospeso ...