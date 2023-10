Ahsoka | la reazione dei fan al cameo nell' episodio finale | Non eravamo pronti per questo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'ottavoha segnato la conclusione di, nuova serie di Star Wars per Disney+, e i fan ne sono rimasti estasiati. L'8 diè finalmente disponibile su Disney+ e l'arco narrativo diTano, personaggio interpretato in live action da Rosario Dawson, sembra essersi concluso (almeno per ora). I fan di Star Wars sono rimasti ampiamente soddisfatti dalla nuova serie TV, che ha avuto una forte influenza creativa di Dave Filoni, e dalin particolare nei momenti finali dell'ultimo. Lo show si chiude infatti con un'apparizione di Anakin Skywalker in versione Fantasma di Forza, nuovamente interpretato da Hayden Christensen. Unche ha portato a reazioni emozionanti dei fan sui social. C'è chi ha scritto: "Non ...

: come si conoscono Anakin Skywaker e Grand'Ammiraglio Thrawn La spiegazione Un altro fan ha invece scritto: "Il finale è stato davvero incredibile, Dave Filoni continua a non sbagliare un ...... in piccola o in grande misura, vengano trasmesse alla rivale. A ironizzare sulladel personaggio è l'utente Twitter/X counterfetts . " La faccia di Thraw quando legge che Anakin è ...

La reazione dell'Ammiraglio ha sollevato molti interrogativi nei fan: a rispondere al quesito (almeno in parte) ci pensa un libro scritto da Timothy Zahn.