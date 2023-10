Aggressione a colpi di machete | due feriti | uno è in pericolo di vita

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dia Roma. Due uomini, entrambi stranieri, sono statiti in via Casilina nel tardo pomeriggio di ieri, all’esterno di un kebab, all’altezza del quartiere Torpignattara. L’aggressore si è dato alla fuga. Lo riporta Repubblica. Uno dei dueè stato operato d’urgenza all’ospedale San Giovanni e le sue condizioni sono critiche. L’uomo è indi. Mentre le condizioni dell’altro ferito non preoccupano. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito e San Lorenzo. A condurre le indagini è la squadra mobile che è alla ricerca dell’aggressore. L'articolo proviene da The Social Post.

Continua a leggere su Tg. La7.it - Due uomin i, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati colpi ti con un machete in via ...

di machete a Roma. Due uomini, entrambi stranieri, sono stati colpiti in via Casilina nel tardo pomeriggio di ieri, all'esterno di un kebab, all'altezza del quartiere Torpignattara.Una serata di pura follia quella andata in scena ieri sera, intorno alle 19.30, in via Casilina a Roma. Due uomini, entrambi stranieri e di cui uno ferito in modo grave, sono stati aggrediti adi machete . L'aggressore, dopo aver compiuto l'insano gesto, si è dato alla fuga ed è ora ricercato dalla polizia. Una delle due vittime è stata operata d'urgenza e le sue condizioni sono ...

Aggressione a colpi di machete a Roma, due feriti Agenzia ANSA

Aggressione a colpi di machete a Roma, due feriti: uno è in pericolo di vita Repubblica Roma

L'assalto in via Casilina, l'aggressore in fuga dopo aver colpito due uomini ...Una brutale aggressione si è verificata nella serata di ieri in zona Tor Pignattara. Un uomo armato di machete ha aggredito due stranieri ferendone gravemente uno. Una scena raccapricciante quella che ...