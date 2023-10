Ag Lucumi | «Scudetto? Quattro big tra le favorite Se devo puntare su una…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Simone Rondinini, agente di Jhon, difensore del Bologna, ha parlato della lottanel campionato di Serie A.– Queste le parole di Simone Rondinini, agente di Jhon, difensore del Bologna, a SportItalia. «Chi vincerà loquest'anno? Difficile domanda – si legge su SportItalia.com –. Anche se italiano, sono obbligato a seguire vari campionati quindi non ho potuto vedere ancora in diretta tutte le squadre di Serie A. Penso che si giocherà sempre tra le solite big, con Inter, Milan, Napoli e Juventus tra le. Non scarto comunque sorprese, Fiorentina e Roma hanno un potenziale molto buono. Sesu una, dico Inter».