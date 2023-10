In particolare, le rapine sarebbero state eseguite adcon modalità brutali ed aggressioni ai danni delle, una delle quali veniva anche sequestrata per oltre un'ora e percossa. Il ...In particolare, le rapine sarebbero state eseguite adcon modalità brutali ed aggressioni in danno delle, una delle quali veniva anche sequestrata per oltre un'ora e percossa. Il ...

Afragola: vittime sequestrate, picchiate e rapinate. Tre arresti Teleclubitalia.it

Vittime picchiate e sequestrate, sgominata banda di rapinatori di Afragola Internapoli

Modalità brutali ed aggressioni in danno delle vittime, una delle quali veniva anche sequestrata per oltre un’ora e percossa ...Rapinavano vittime, le aggredivano e finanche sequestravano. La Squadra Mobile di Napoli e gli agenti del Commissariato di Polizia di Afragola hanno eseguito un’ordinanza di ...