AEW | Possibile PPV a dicembre

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Secondo Fightful molti lottatori del roster sono convinti che la federazione stia pensando di organizzare un PPV nell’ultimo fine settimana dell’anno, ovvero tra il venerdì 29 e sabato 30. Tra le sedi più probabili si è pensato anche a New York. AEW Considering Another PPV Event In December https://t.co/ioQZq9LWyg— Wrestling Headlines (@WrestlHeadlines) October 1, 2023 Nonostante il Madison Square Garden sembri essere la scelta ideale per questa occasione, purtroppo questa possibilità sembra pronta ad essere scartata. Questo perché, a seguito dei nuovi accordi stipulati dalla WWE con diverse arene, non sarebbepromuovere altri eventi prima del 26, data in cui la federazione di Stamford tradizionalmente tiene il suo speciale natalizio. È quindi improbabile che la AEW decida di organizzare un evento ...