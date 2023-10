AEW | Malakai Black già si allena sul ring | il rientro potrebbe essere prima del previsto

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)sta completando il suo processo di recuperondosi con sua moglie, la superstar della WWE Zelina Vega. La wrestler ha condiviso un video sui social media in cui li si può vederersi insieme su unsi muove in modo impeccabile sul quadrato, il cheanticipare il suo ritorno all’azione in All Elite Wrestling. I have the best on my side. My time is coming. #BelieveIt @WWE pic.twitter.com/bJhELm0s9Y— ZV (@ZelinaVegaWWE) October 3, 2023ha trascorso quasi un anno senza disputare un incontro ufficiale. In quell’occasione, ad AEW All In: Londra, insieme a Brody King e Buddy Matthews ha perso il titolo Trios contro Billy Gunn e The Acclaimed (Anthony ...

Le reazioni di Darby Allin e MJF su Adam Copeland in AEW Tuttowrestling

AEW Dynamite 27/09/2023 Report (3/3) - Chi c'è sotto la maschera World Wrestling

Malakai Black is currently off AEW programming, but that doesn't necessarily mean he's off-wrestling. Black has been married to WWE professional wrestler Zelina Vega since 2018 and lives in Tampa, ...During the post-show media scrum for AEW WrestleDream, MJF addressed the AEW debut of Adam Copeland, which happened at last night’s event.