AEW Dynamite | 05 10 23 Anteprima

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Stanotte 5 Ottobre ore (2:00 Italia) andrà in onda il 209° episodio di AEW, in diretta dall’arena di Stockton, CA. Il match è trasmesso in diretta e in streaming sulla piattaforma FITE. Ecco riportata la card aggiornata fin’ora: IAEW International Championship Rey Fenix (c) vs. Nick Jackson Chris Jericho e Kenny Omega vs. Sammy Guevara e Konosuke Takeshita Segmenti: Adam Copeland farà il suo debutto su AEW. L'articolo proviene da AEW Universe.

"Road Dogg" Brian James commented on Adam Copeland joining All Elite Wrestling while appearing on an "Oh...You Didn't Know" podcast YouTube exclusive.WWE Hall of Famer Booker T can't fault Adam Copeland for signing with AEW, stating that the Rated-R Superstar is doing what he wants.