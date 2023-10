Addio a Patricia Jane?ková a 25 anni | la soprano sconfitta dal tumore al seno

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La celebreJane?ková è deceduta all’età di soli 25, incapace di superare la sua lotta contro ilal. Divenuta un punto di riferimento europeo nella lotta contro questa malattia, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incommensurabile. Un talento senza pari Nata in Germania da una famiglia slovacca e cresciuta a Ostrava,era salita alla ribalta come una delle più brillanti vocidi tutta Europa. Il suo talento era emerso attraverso una sorta di show, Talentmania molto simile al famoso “Italia’s Got Talent”. Nel 2014, si mise in luce al Concorso Internazionale di Musica Sacra a Roma. Duedopo, venne premiata con una borsa di studio per perfezionarsi a Arezzo. Una battaglia simbolica contro il ...

