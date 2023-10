Addio a Mister Pella Pazzo | centinaia di persone ai funerali del tiktoker napoletano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono svolti ieri a Casalnuovo di Napoli, alle 19, idi Lorenzo Della Femine meglio noto, stroncato da un malore lunedì pomeriggio a soli 40 anni. Noto, con un milione e mezzo di follower, l’uomo lascia una moglie e tre figli. “Amatevi più che potete, la vita può togliervi tutto in un attimo”. Questo il testo di uno striscione davanti alla parrocchia Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo. Sono state molte leche hanno voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia di, Susy e ai tre figli per la gravissima e improvvisa perdita. L’uomo aveva da poco scoperto di avere una labirintite batterica ed era stato già ricoverato ...

Alla ribalta per un caso di cronaca Ma il famoso tiktoker era finito alla ribalta anche per un caso di cronaca: a marzo era stato infatti scoperto chePella Pazzo viveva abusivamente in una ...

Lorenzo della Femine, noto tiktoker conosciuto da tutti come Mister Pella Pazzo, è stato salutato da una chiesa gremita a Casalnuovo di Napoli. Tra i partecipanti c'erano familiari, parenti, amici e n ...