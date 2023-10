Accoltellamento a Trieste | una donna ha ferito il compagno al torace durante una violenta lite in casa

Per uno (aggressione condi un cittadino macedone, ndr) è in corso una indagine dei ... C'è un serpeggiante disagio sociale aforse crescente. "Questo favorisce in qualche modo ...nella notte. I carabinieri di via Hermet sono intervenuti in una casa dove una donna avrebbe accoltellato il compagno, causandogli gravi ferite al torace. Nessuno dei due è ...

La Procura di Trieste apre un fascicolo sull'accoltellamento a Montebello RaiNews

Una donna ha accoltellato il compagno al termine di una lite a Trieste: l'uomo ferito è ricoverato in ospedale Virgilio Notizie

"Il livello di sicurezza è sempre all'altezza della situazione, là dove ci sono casi di violenza cerchiamo di seguirli sempre con attenzione". Lo ha detto all'ANSA il Questore di Trieste, Pietro Ostun ...Per uno (aggressione con accoltellamento di un cittadino macedone ... C'è un serpeggiante disagio sociale a Trieste forse crescente. "Questo favorisce in qualche modo certi fenomeni ma le norme ci ...