A scuola tutti gli studenti con la divisa La proposta del sociologo | “Sarebbe una rivoluzione” Il Merito? “Ormai la scuola ha abbassato gli standard”

"La 'scuola media unica ' è stato il frutto di una stagione in cui l’importanza della scuola come strumento di promozione culturale, sociale e civile ...

In Europa , l'educazione obbligatoria ha inizio con l'avvento della Scuola primaria o al termine dell'educazione prescolare. L'età più comune per ...

Il 1° ottobre 1963 ha segnato una pietra miliare nella storia dell'istruzione. Con l'entrata in vigore della legge istitutiva della scuola media ...

Anno nuovo problemi vecchi. Dalla 'supplentite' alle classi 'pollaio', la Scuola italiana si trova a dover affrontare uno scenario non molto diverso ...

Ne scompariranno 780 per risparmiare 88 milioni di euro: 502 sono al Sud. In Lombardia, dove il calo della popolazione in età scolare è maggiore di ...