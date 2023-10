A Mestre un autobus è precipitato da un cavalcavia | il bilancio è di 21 morti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) È di 21e 15 feriti, di cui cinque gravi, ildell’incidente avvenuto aieri sera. Il pullman,dal, era stato noleggiato da 40 turisti, molti stranieri, che si trovavano nel camping Hu di Marghera. Il bus elettrico stava percorrendo ildella bretella che daporta verso Marghera e l’autostrada A4 quando, per cause ancora da accertare, è, poco prima delle 20, facendo un volo di circa 15 metri. Il pullman ha sfondato il parapetto ed è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione die poi ha preso fuoco. Il mezzo potrebbe aver preso fuoco dopo aver toccato i cavi dell’elettricità. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: potrebbe ...