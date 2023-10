A Mapello un viaggio nella storia del fumetto con Camillo Bosco

(Di mercoledì 4 ottobre 2023). Celebre è la famosa e fortunatissima massima del compianto Stan Lee, editore, produttore cinematografico e televisivo, nonché fumettista americano di fama mondiale, secondo cui i fumetti sarebbero le favole per gli adulti. Venerdì 6 ottobre, presso la Sala Bertuletti della Biblioteca di, alle ore 20.45, il giornalista, firma de La Ragione e già docente presso l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, terrà una suggestiva lectio magistralis dal titolo “Cos’è ilnel nono medium da Rodolphe Töpffer a Zerocalcare”. Il profondo conoscitore delladel, tanto italiana quanto internazionale, sarà chiamato a un compito di certo non semplice, cioè quello di introdurre un pubblico curioso e appassionato ...

Nel Girone 8, il Calolziocorte termina il suoin Coppa Italia senza sconfitte ma, i 5 punti ... Il prossimo impegno dei ragazzi di Daniele Perego sarà domenica 17 settembre contro il......extracomunitario entra nella vicenda Fikri lavora come operaio in un cantiere edile di. É ... che le frasi sono state tradotte male e soprattutto che ilper il Marocco di Fikri è stato ...

Coppa Italia Eccellenza. Le lecchesi salutano la competizione Lecco Notizie

Mapello, a casa di Stefania Rota rilievi con il luminol per cercare altro sangue. «Camminava con un cugino» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

"Catastrofe o nuova alba per il mondo" è il titolo dell'incontro in cui interverrà Card. Mauro Gambetti, Vicario generale per la Città del Vaticano. Presso l'Auditorium Papa Giovanni XIII a Mapello.La Biblioteca di Mapello organizza un incontro con l'autore Camillo Bosco, che parlerà della storia del fumetto. Modera l'incontro il Dott. Luca Bugada. La Biblioteca di Mapello organizza un incontro ...