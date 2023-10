A che ora Celtic Glasgow-Lazio oggi in tv | Champions League | canale | programma | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lavuole i primi tre punti della sua avventura in. Dopo il pareggio contro l’Atletico Madrid, la squadra di Maurizio Sarri vola in Scozia per affrontare il, ultimo nel gruppo E dopo il ko nella prima giornata contro il Feyenoord. Per la sfida alPark, Sarri può tornare a schierare un possibile undici titolare, con Immobile dal primo minuto dopo l’affaticamento muscolare prima della sfida con il Milan. A centrocampo può arrivare l’occasione dal primo minuto per Rovella in luogo di Cataldi. Scozzesi che si schiereranno con una formazione speculare; a guidare l’attacco sarà il giapponese Kyogo Furuhashi, esploso fragorosamente lo scorso anno con 27 reti in campionato e 34 complessive. Di queste però nessuna è arrivata in ...