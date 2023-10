A Bologna ‘Digital Reputation’ | come social network influiscono su psiche giovani

Laura Cioli laureata in Ingegneria Elettronica all'Università die master in business ... sia per aziende industriali che per aziende finanziarie, e su temi di 'innovation' e '...... dell'Ordine degli psicologici della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento di psicologia 'Renzo Canestrari' dell'Alma Mater Studiorum - Università di. 'L'eventoReputation - ...

"Tech Job Fair", a Pisa la quinta edizione CASCINA notizie