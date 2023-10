A Bologna ‘Digital Reputation’ | come social network influiscono su psiche giovani

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Cavina (Rotaract), ‘un evento a misura di, ma anche per genitori e adulti' E’ dedicata al tema dirischiano di intaccare la salute mentale deie dila tecnologia influenzi la percezione di noi stessi e della nostra vita la conferenza a carattere divulgativopromossa dal distretto Rotaract 2072 (Emilia Romagna e San Marino). L’evento, rivolto a tutti– in programma sabato 7 ottobre dalle 14 apresso l’hotel Sidney – dato il tema trattato ha ottenuto il patrocinio dell’Asl della Romagna, dell’Ordine degli psicologici della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento di psicologia ‘Renzo Canestrari’ dell’Alma Mater Studiorum – Università di ...

(Adnkronos) – E’ dedicata al tema di come i social network rischiano di intaccare la salute mentale dei giovani e di come la tecnologia influenzi la ...

Laura Cioli laureata in Ingegneria Elettronica all'Università die master in business ... sia per aziende industriali che per aziende finanziarie, e su temi di 'innovation' e '...... dell'Ordine degli psicologici della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento di psicologia 'Renzo Canestrari' dell'Alma Mater Studiorum - Università di. 'L'eventoReputation - ...

"Tech Job Fair", a Pisa la quinta edizione CASCINA notizie