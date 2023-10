4 ottobre Giornata Mondiale degli Animali

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il 4si celebra la, o World Animal Day,dedicata all'azione per i diritti e il benessere. Questo evento e' stato istituito a partire dal ...

Celta Vigo e Las Palmas sono appaiate a cinque punti, al terz’ultimo posto della classifica di Liga: per la neopromossa si tratta di un risultato ...

Tanti appuntamenti anche ad Arezzo, si parte con la Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Bernardo

Cani e gatti, quando entrano tra le mura domestiche, diventano a tutti gli effetti membri della famiglia . Per celebra re il loro amore, il 4 ottobre ...

Alice Torri Scopri cosa riserva l’ Oroscopo per mercoledì 4 Ottobre 2023 . Una giornata impegnativa richiede una comunicazione efficace: ecco come ...

Alice Torri Scopri cosa riserva l’ Oroscopo per mercoledì 4 Ottobre 2023 . Una giornata impegnativa richiede una comunicazione efficace: ecco come ...

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali , dopo la correzione subita nelle precedenti due sedute. Alle ore 11.45 il FTSEMib era ...A seguire, sempre nelladi domenica 29, si svolgerà l'incontro con Tom Paton, pioniere dell'applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) nella produzione di audiovisivi con la sua ...

Nel cielo di ottobre domina la Luna, con la giornata mondiale e l’eclissi Agenzia ANSA

3 ottobre: decima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza Save the Children Italia

Oggi mercoledì 4 ottobre (ore 19.30) va in scena la quinta giornata di gare ai Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si disputerà la finale a squadre femminile: in pedana le migli ...Anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale che si celebra il 10 ottobre, l’Azienda USL della Romagna aderisce all’ (H) Open Day organizzato da Fondazione Onda ...