365 giorni con Maria | 4 ottobre Italia | il sole comincia a roteare davanti a tutti

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilinizia anel cieloallo stupore, misto a sconcerto, dii presenti: siamo in una località in. Al fatto inspiegabile visibile a, segue l’apparizione della Vergine che si presenta come “Immacolata Concezione”. È la prima di una lunga serie di apparizioni, saranno in totale 138. La Madonna appare L'articolo proviene da La Luce di