24 ore al lancio del Samsung Galaxy S23 FE ad un prezzo interessantissimo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo mesi e mesi di attesa, ilS23 FE è stato ufficializzato dal produttore proprio in queste ore di oggi 4 ottobre. Da domani 5 ottobre sarà anche già messo in vendita in alcuni selezionati paesi. Scopriamo di che pasta è fatto il dispositivo di gamma media che dovrebbe pure avere undavvero molto interessante. Specifiche hardware IlS23 FE ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici. La risoluzione è Full HD+ e garantisce il supporto ad un refresh rate adattivo (ossia da 60 a 120 Hz). Sotto la scocca, romba un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oppureExynos 2200 (in base ai diversi mercati di commercializzazione). La RAM è da 8 GB di RAM mentre i tagli di memoria sono due, ossia da 128 GB e 256 GB. La fotocamera frontale ...

Tempo di lettura: 3 minuti Polizia di Stato in festa come ogni anno il 29 settembre, giorno della Celebrazione del Patrono, San Michele ...

Btp Valore , via da oggi 2 ottobre (e fino alle 13 del 6) la seconda emissione del nuovo titolo di Stato pensato dal Ministero dell'Economia per i ...

Btp Valore , via da oggi 2 ottobre (e fino alle 13 del 6) la seconda emissione del nuovo titolo di Stato pensato dal Ministero dell'Economia per i ...

Il sistema operativo alè Android 13 con interfaccia One UI. Le dimensioni sono 76,5x158x8,2 ... Gli annunci del brand sudcoreano anticipano solo di pochel' evento organizzato da Google in ...Jannik Sinner si trasforma e trova energie, colpi, coraggio, aggressività che fino a poche... oltre all'aver rimediato presto al break iniziale subito, si sono rivelati il trampolino diper ...

Negli ultimi 13 anni in Italia l’acqua è la causa di più di sei eventi meteorologici estremi su ... Il Sole 24 ORE

Chicago, a 104 anni si lancia con il paracadute in tandem: potrebbe ... Il Sole 24 ORE

Lunedì al via il lavaggio autunnale delle strade. Si inizierà con la zona di piazza Centa. La segnaletica sarà posizionata 48 ore prima, si raccomanda attenzione per evitare sanzioni Con la zona ...L'appuntamento è per il 19 ottobre, a quanto pare. Come già emerso in precedenti indiscrezioni, il top di gamma dovrebbe arrivare a nientemeno che 96 core!