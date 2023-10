12 film sugli esorcismi più spaventosi di sempre

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel regno dell’horror cinematografico, pochirisultano tanto terrificanti e allo stesso tempo affascinanti quanto quelli la cui narrazione ruota intorno ai rituali di esorcismo. Questi racconti agghiaccianti di possessioni demoniache e di implacabile lotta tra le forze del bene e quelle del male affascinano il pubblico da decenni, grazie alla loro capacità di attingere alle nostre paure più profonde. Dall’iconico e rivoluzionario L’esorcista a titoli più recenti come L’evocazione – The Conjuring, questinon sono solo capaci di far saltare lo spettatore sulla sedia, ma si impegnano anche ad esplorare tematiche complesse come la fede, la redenzione e la psiche umana, costringendoci spesso a mettere in discussione i confini tra il mondo reale e quello soprannaturale. In questo articolo intraprenderemo un viaggio alla (ri)scoperta dei migliori ...