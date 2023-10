Zoo | donna lancia del cibo all' orango | quello che succede poco dopo è inaspettato e comico

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 3 ottobre 2023) Allo zoo, unahato del(che sembra verdura) in direzione di un. Pochi istantiche la scimmia l'ha afferrato, è successo qualcosa di totalmente. L'essere umano condivide molto con le scimmie. Non è un caso che l'tango, nella lingua locale della Malesia, sia chiamato "uomo delle foreste". Questa specie di primate è originaria proprio del sud-est asiatico e gran parte degli esemplari in cattività si trovano tra Malesia e Indonesia. La somiglianza con gli esseri umani è piuttosto accentuata, non solo nell'aspetto ma anche in alcune abitudini. Sono, infatti, tra gli animali le cui femmine accudiscono più a lungo i loro figli: spesso impiegano anche a otto anni per insegnare loro a sopravvivere nella giungla. La cattiva ...