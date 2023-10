La nazionale irlandese di Rugby è senza un inno che rappresenti tutti i suoi calciatori. È la nazionale riconosciuta per essere riuscita a unire sia ...

L’Irlanda batte il Sudafrica ai Mondiali di Rugby allo Stade de France di Parigi e le celebrazioni post-match diventa no virali. Il motivo? Un ...

...che svela i segretifilm horror. Halloween porta in dote nuove attrazioni a tema, corredate da scenografie e musiche spaventose anche in questa edizione, dove gli ospiti saranno accolti da...Oltre al riadattamento di Go West , gli ultras " possiamo definirli così, ormai " arrivati a Roma hanno riadattato altre canzoni a mo' di coro nei confronti di Cantlay, tra cui '...

“Zombie” dei Cranberries alla Coppa del Mondo di rugby Il Post

I tifosi irlandesi di rugby hanno trasformato “Zombie” dei Cranberries nell’inno della Nazionale Undici

Quest'anno, per Halloween, MagicLand si prepara a trasformarsi in un regno di paura e divertimento. Dal 7 ottobre, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia si popolerà di scheletri, vamp ...Adesso si prospetta un autunno anche più rovente dell'estate, perché è in questa stagione che gli studi portano i loro migliori anime, quando la gente ha più ...