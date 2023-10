‘Zecchino d’Oro’ sempre più digital per celebrare musica e infanzia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Presentata a Milano l’edizione numero 66 dello Zecchino d’Oro, che quest’anno scommette ancora di più sule e sbarca su TikTok. Nel segno de Lapuò – questo il titolo della manifestazione 2023 –, le quattordici canzoni in gara sono già disponibili ine e streaming raccolte nell’albumD’ORO 66ª EDIZIONE’ (distribuito da Sony Music Italia). Le tracce sono state scritte da trentacinque autori affermati tra i quali spiccano Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e molti altri. E a dare voci alle canzoni sono 17 giovani cantanti, affiancati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Questi talenti in erba si esibiranno dal vivo in diretta tv dall’1 al 3 dicembre su Rai 1, sotto la direzione artistica di Carlo Conti. I ...

