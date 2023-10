ZCS People Event | due giorni dedicati all’Innovazione delle Risorse Umane

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oltre 200 specialisti in ambito HR & Digital Transformation provenienti da tutta Italia si sono incontrati il 29 e 30 settembre in un accogliente resort sulla costa toscana per uno speciale dedicatonell’ambitotecnologie e servizi HR. L'appuntamento ha sancito il...

L'appuntamento ha sancito il kick off delle attività di, Centro di Competenza Zucchetti HR Leader in Italia - gruppo composto dalle aziende Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, Alpha Sistemi e ...L'appuntamento ha sancito il kick off delle attività di, Centro di Competenza Zucchetti HR Leader in Italia - gruppo composto dalle aziende Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, Alpha Sistemi e ...

ZCS People Event, due giorni dedicati all’Innovazione delle Risorse ... Data Manager Online

Tempo di bilanci per Zcs: "2022 da record. Ottime le previsioni per il futuro" ArezzoNotizie

TERRANUOVA Si sono ritrovati in 200, provenienti da tutta Italia, specialisti in ambito Hr & Digital Transformation. Il 29 e 30 settembre scorsi, in un resort sulla costa toscana, hanno preso parte ad ...As natural disasters intensify across the U.S., a new workforce program aims to tackle the climate crisis. This week the Biden Administration launched the American Climate Corps to train tens of ...