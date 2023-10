Youth League Napoli - Real Madrid 0 - 4 | rivivi la diretta

(Di martedì 3 ottobre 2023)- Ancora una sconfitta per ilPrimavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di, vince 4 - 0 ildi Alvaro ...

In tribuna per assistere a Inter-Benfica di Youth League c'erano anche i dirigenti del Milan Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio. Tanti...

NAPOLI - Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di, vince 4 - 0 il Real Madrid di Alvaro Arbeloa . La squadra di Tedesco resta ultima in classifica insieme all'Union Berlino, a 0 punti, con i Blancos e il Braga che guidano a punteggio ...Il video con gli highlights di Napoli - Real Madrid 0 - 4 , sfida valida per il secondo turno di2023/24. Nel primo tempo i blancos hanno svariate occasioni per passare in vantaggio e al 22 arriva la rete dello 0 - 1 siglata da Gonzalo Garcia dal dischetto. A pochi minuti dall'...

È terminata con il punteggio di 1-1 la seconda partita di Uefa Youth League che ha visto l’Inter affrontare il Benfica. Al KONAMI Youth Development Centre i nerazzurri sono passati in vantaggio nel pr ...Domani pomeriggio, alle 16 italiane, sarà andata del primo turno preliminare di Youth League tra i greci dell'Olympiacos e il Lecce, campione ...