Youth League Napoli - Real Madrid 0 - 4 | rivivi la diretta

(Di martedì 3 ottobre 2023)- Ancora una sconfitta per ilPrimavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di, vince 4 - 0 ildi Alvaro ...

In tribuna per assistere a Inter-Benfica di Youth League c'erano anche i dirigenti del Milan Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio. Tanti...

Napoli - Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di Youth ...

NAPOLI - Ancora una sconfitta per il Napoli Primavera dopo quella all'esordio con il Braga . A Cercola, nella seconda giornata del girone C di, vince 4 - 0 il Real Madrid di Alvaro Arbeloa . La squadra di Tedesco resta ultima in classifica insieme all'Union Berlino, a 0 punti, con i Blancos e il Braga che guidano a punteggio ...Il video con gli highlights di Napoli - Real Madrid 0 - 4 , sfida valida per il secondo turno di2023/24. Nel primo tempo i blancos hanno svariate occasioni per passare in vantaggio e al 22 arriva la rete dello 0 - 1 siglata da Gonzalo Garcia dal dischetto. A pochi minuti dall'...

Youth League, Salisburgo, United e Braga travolgenti. Bayern sconfitto in Danimarca TUTTO mercato WEB

È tempo di Champions League e, di conseguenza, di Youth League. Al via la seconda giornata di Coppa europea che vedrà sfidare il Milan in Germania contro il Borussia Dortmund. Dopo il pareggio con il ...È terminata con il punteggio di 1-1 la seconda partita di Uefa Youth League che ha visto l’Inter affrontare il Benfica. Al KONAMI Youth Development Centre i nerazzurri sono passati in vantaggio nel pr ...