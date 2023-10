Youth League 2023 24 | crolla il Napoli | il Real Madrid domina e passa 0-4

(Di martedì 3 ottobre 2023) Non c’è partita nella sfida del secondo turno ditra. Gli ospiti infattino in tutto l’arco dei 90? e trionfano 0-4. Dopo un inizio sprint dei madrileni con molteplici occasioni per segnare, ad aprire le marcature al 22? è Gonzalo Garcia, che dal dischetto spiazza Turi e porta avanti i blancos. Sul finire della prima frazione arriva un uno-due micidiale degli iberici, che prima si portano sul 2-0 con il colpo di testa di Moran e poi calano il tris con il preciso tiro da fuori area di de Llanos.non pervenuto, ma nella ripresa il canovaccio della partita non cambia, con ilche continua a macinare gioco e occasioni. Il poker arriva al 62? ancora con Garcia, che supera Turi in ...

Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, dirigenti del Milan, in tribuna per Inter-Benfica di Youth League oggi pomeriggio. Le ultime news

L’Inter Primavera si deve nuovamente accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Benfica in UEFA Youth League (vedi pagelle e tabellino). La ...

NAPOLI - Il Napoli Primavera di mister Tedesco scende in campo alle 14 per sfidare il Real Madrid di Arbeloa per la seconda giornata del girone C di...

Questo l'elenco dei calciatori convocati da mister Coppitelli per la gara Olympiakos - Lecce, andata del primo turno della UEFA Youth League, in programma ...