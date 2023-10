Xbox Game Pass | Giochi in uscita dal servizio a Ottobre 2023

Ottobre si profila come un mese davvero speciale per gli abbonati al servizio Game Pass , con sette titoli già confermati e ulteriori sorprese in ...

Ottobre si profila come un mese davvero speciale per gli abbonati al servizio Game Pass , con sette titoli già confermati e ulteriori sorprese in ...

L’universo di casa Microsoft sta per arricchirsi con un nuovo titolo. Octopath Traveler 2, infatti, sta per approdare su Xbox Series X|S e Xbox ...

... un riuscitissimo puzzlerealizzato dagli inglesi The Assembly Line che aveva ottenuto un buon ... purtroppo, è disponibile esclusivamente per le console di ultima generazione, PS5 eSeries X. ...Modalità gioco in MacOs Sonoma Apple ha introdotto la funzioneMode per trarre il meglio dai ...quando si utilizzano gli AirPods e riduce la latenza dell'input con i controller PlayStation e...

Con l'arrivo del mese di ottobre, gli abbonati di Xbox Game Pass possono prepararsi a un'onda di emozionanti novità. Tra i titoli più attesi spiccano Forza ...Forza Motorsport è in imminente uscita e quale modo migliore per prepararsi al nuovo driving game se non quello di acquistare un volante nuovo di zecca In questa guida vediamo quelli compatibili con ...