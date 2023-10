X Factor | Anna Castiglia canta Ghali ed è polemica per la frase sugli ebrei | cosa dice nel testo?

bufera sull’inedito presentato a ‘X Factor’ dall’aspirante concorrente Anna Castiglia che in una strofa recita: “Non ho mai soldi in tasca, li ...

Castiglia spopola a Xcon "Ghali". Tutto è avvenuto nel corso della terza puntata di X -2023 , trasmessa lo scorso giovedì su Sky Uno. Al termine del brano " Ghali" , e dopo un ...Bufera sull'inedito presentato a 'X' dall'aspirante concorrenteCastiglia che in una strofa recita: "Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei". La frase ha provocato ...

Promosso con 4 sì (e tanti elogi) dai giudici, il brano che prende in giro una serie di luoghi comuni finisce al centro delle polemiche per la frase sugli ebrei ...Perplessità sull’inedito presentato giovedì sera nella terza puntata delle audizioni (registrate nei mesi scorsi) di X Factor: i quattro sì dei giudici (Dargen, Morgan, Ambra e Fedez) hanno premiato A ...