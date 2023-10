WWE | Ufficiali tre match per il Raw post-Fastlane | compreso Becky Lynch vs Tegan Nox

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 ottobre 2023) Durante l’ultimo episodio di Raw andato in onda stanotte, la WWE hazzato tre incontri per il prossimo episodio dello show rosso, in programma 48 ore dopo. Verrà recuperato, in primis, l’NXT Women’s Titledopo chenon è stata dichiarata idonea a lottare dopo il cruento Extreme Rules di NXT No Mercy. Sarà sempreNox la sua avversaria mentre sono stati confermati anche altri due incontri. Nia Jax farà, inoltre, il suo nuovo debutto in ring, sfidando Raquel Rodriguez dopo il caos incredibile di inizio puntata, mentre Ivar se la vedrà con Kofi Kingston in un Viking Rules, continuando il feud tra il New Day ed i Viking Raiders. Molto probabilmente i prossimi annunci saranno successivi al premium live event e vi ...