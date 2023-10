(Di martedì 3 ottobre 2023) Con molta sorpresa dei fan presenti ed a casa, durante l’ultimo episodio di Raw svoltosiha fatto la sua prima apparizione nel main roster, fresco vincitore dell’NXT North American Championship in quel di No Mercy. L’ex manager di Carmelo Hayes ha tenuto un promo nel backstage, interrotto successivamente dal Judgment Day.continua dunque ad avere occhi per il titolo appena perso, dopo le minacce della stessa Rhea Ripley di riprendersi il titolo il prima possibile. Welcome to #WWERaw, @! pic.twitter.com/emQyWl8E6g— WWE (@WWE) October 3, 2023 La prima difesa di, infatti, sarà proprio: a NXT verrà messo in palio il North American Title contro l’ex ...

WWE: Trick Williams debutta a Raw, sancito il rematch con Dominik Mysterio stanotte a NXT Zona Wrestling

Trick Williams appare a Raw per la prima volta da campione e parte ... World Wrestling

Trick Williams è il nuovo North American Champion di NXT, dopo aver trionfato nel suo match titolato in quel di No Mercy, ultimo ppv dedicato ad NXT mandato in scena lo scorso weekend dalla WWE. Nel ...On this week’s episode of RAW, the new NXT North American Champion appeared in a backstage segment to address Dirty Dom’s rematch with him for the title on tonight’s episode of WWE NXT. Dominik, ...