WWE | La Mami è tornata! Caccia a Nia Jax e strigliata per il suo Dom Dom

(Di martedì 3 ottobre 2023) Nelle ultime settimane a Raw si è notata sicuramente l’assenza della campionessa mondiale Rhea Ripley alle prese con qualche problema fisico dopo aver subito un violento attacco da Nia Jax. L’importanza di Rhea per il Judgment Day si è vista in queste settimane, all’interno della stable ci sono stati ancora problemi nonostante siano riusciti a mantenere i titoli di coppia, ma soprattutto senza di lei Dominik Mysterio ha perso lo scorso weekend il North American Championship a NXT No Mercy. “Senza titolo non tornare a casa” La puntata di Raw si è aperta come si era conclusa quella precedente, rissa e caos solo che stanotte sono state le donne le protagoniste. Inizialmente era previsto un match tra Nia Jax e Shayna Baszler, ma le due hanno iniziato a picchiarsi già dallo stage. Sul ring sono state raggiunte da Raquel Rodriguez e poco dopo Rhea Ripley ha fatto il suo ritorno ...

Elimination Chamber del 2023 dal Bell Centre di Montreal ha battuto diversi record. L'audience dell'evento ha registrato un aumento del 54%

Let's look at the main positives and negatives of WWE RAW tonight. Rhea Ripley returned on WWE RAW and called out The Judgment Day's failings. Mami isn't happy after Dominik Mysterio lost his NXT ...Let's take a look at what happened at this week's WWE Raw. know what all matches took place and what the result card reads, It was final Raw before Fastlane.