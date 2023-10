WWE | Jey Uso e Cody Rhodes sfidano il Judgment Day

(Di martedì 3 ottobre 2023) È sempre più chiaro che l’unico a schierarsi al fianco di Jey Uso è solo, che poi è colui il quale ha voluto il gemello Uso nel Roster di Raw, lontano dai suoi “ex” alleati della Bloodline. Nell’ultima edizione dello show rosso i due, insieme a Sami Zayn e Kevin Owens (ancora riottoso ad accettare l’amicizia di Jey), hanno avuto l’ennesimo confronto con il gruppo delDay. Una rivalità, questa, che si trascina da un po’ di tempo, acuita ancor di più dal rifiuto di Jey Uso di unirsi alla stable di Finn Balor, Damien Priest, Dominik Mysterio e Rhea Ripley. L’ora del faccia a faccia Il segmento in cui le due fazioni si davano battaglia al microfono è stato interrotto da Adam Pearce che, stanco di questa infinita diatriba tra i due gruppi, ha annunciato un match per il prossimo PLE Fastlane. In quella ...

Cosa ci sarà in futuro per l'uomo del momento Cody Rhodes, anche lui accolto benissimo dai fan, annuncia il ritorno indiUso. Dopo aver lasciato SmackDown, l'ex membro della Bloodline si ...

