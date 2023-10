WWE | I DIY sono tornati? Il rientrante Gargano va in soccorso dell’amico Ciampa

(Di martedì 3 ottobre 2023) Johnnye Tommaso, amici/nemici che hanno regalato momenti straordinari nei loro anni di NXT vincendo i titoli di coppia, ma anche regalando diversi match spettacolari nei vari main event dei Take Over. Da quando entrambinel main roster le loro strade non siincrociate più di tanto, al punto chesui social aveva iniziato una campagna per ritrovare Johnny Wrestling, assente dagli show televisivi dallo scorso maggio. I pensieri di Tommaso stanotte però erano rivolti ad altro, finalmente una grande opportunità titolata, un match contro Gunther con il titolo Intercontinentale in palio. Salvataggio provvidenziale Questa notte era inizialmente prevista una firma di contratto per rendere il match per il titolo Intercontinentale tra Gunther e...

Johnny Gargano Returns, DIY Reunites On 10/2 WWE RAW Yahoo Entertainment

Who is DIY Meet WWE's newest alliance Sportskeeda

Johnny Gargano evened the odds for Tommaso Ciampa (Picture: WWE) Johnny Gargano made his long awaited return to WWE at the end of Monday Night Raw to save Tommaso Ciampa from Imperium. The shock ...Johnny Gargano made his long awaited return to WWE at the end of Monday Night Raw to save Tommaso Ciampa from Imperium. The shock comeback – which marked Johnny Wrestling’s first TV appearance since ...