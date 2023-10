WWE | Annunciato il tabellone dell’NXT Women’s Breakout Tournament | oggi i primi incroci

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 ottobre 2023) La WWE ha rivelato ilufficiale dell’NXT Women’sche avrà inizio nella puntata di NXT di questa notte. Come indica il nome, il torneo vedrà diverse lottatrici debuttanti in quel di NXT o alle “prime armi” per quanto concerne gli show televisivi della compagnia. A Lola Vice, Arianna Grace e Kelani Jordan, già viste soprattutto a Level Up, si aggiungono diversi volti nuovi che vanno a comporre gli ottavi di finale che prenderanno il via stasera: Kelani Jordan vs. Izzi Dame Arianna Grace vs. Jakara Jackson Karmen Petrovic vs. Jaida Parker Dani Palmer vs. Lola Vice L’edizione dello scorso anno, a spuntarla fu Roxanne Perez, che piegò in finale Tiffany Stratton. Entrambe hanno poi vinto l’NXT Women’s Title nell’anno successivo, augurando dunque alle partecipanti di ripercorrere l’inizio di ...