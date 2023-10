Wta Tokyo 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 25 settembre all’1 ottobre sul cemento giapponese. A guidare il seeding è la polacca Iga Swiatek, seguita da altre tre top 10 come Jessica Pegula, Elena Rybakina e Maria Sakkari. Al via anche tante top 20, da Caroline Garcia alle russe Kasatkina, Samsonova, Kudermetova e Alexandrova. Non sono invece presenti giocatrici italiane. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Giappone è di €731.500, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. COPERTURA TV TABELLONEWTA 500PRIMO TURNO – € 7.786 ...