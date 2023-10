(Di martedì 3 ottobre 2023) "Non c'è nessunaa collaborare con i nostri i vicini, il memorandum con laa è la via giusta e un esempio per gli accordi in futuro". Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred,...

"Non c'è nessuna alternativa a collaborare con i nostri i vicini, il memorandum con la Tunisia è la via giusta e un esempio per gli accordi in futuro".Questo mese è cruciale per scoprire se Pedro Sánchez otterrà ilnecessario per formare il ... riceve Manfred, Iratxe García - Pérez e Stéphane Séjourné, presidenti dei gruppi del Partito ...

Weber, 'sostegno a Tunisi, non c'è alternativa all'intesa' Agenzia ANSA

Weber, 'sostegno a Tunisi, non c'è alternativa all'intesa' La Prealpina

Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda sulla decisione del presidente tunisino Saied di respingere i fondi Ue parte dell'accordo ...La premier al vertice Med9 di Malta: non si può fare la solidarietà con i confini degli altri "Un emendamento alla proposta di Berlino". E incassa il sostegno del popolare tedesco Weber.