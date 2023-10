Volley | Preolimpici | Polonia costretta al tie-break dal Canada! Egitto spaventa Serbia | ok USA e Slovenia

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Proseguono i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda ilmaschile. Terza giornata che non propone pronostici ribaltati, ma con tre risultati decisamente a sorpresa: laè stataal tie-per battere il Canada, gli USA hanno concesso un set alla Turchia e il Belgio ha annichilito l’Olanda con un pesante 3-0. Laha perso un set contro l’e lasi è trovata 1-1 con laprima di imporsi. Tutto facile per Argentina e Giappone. Ricordiamo che ogni torneo preolimpico mette in palio due pass per i Giochi, finiranno alle prime due classificate del round robin a otto squadre. Stasera (ore 22.00) toccherà all’Italia contro l’Ucraina nella Pool A di Rio de Janeiro. A che ora ...