Volley | l’Italia surclassa l’Ucraina e comanda il Preolimpico Michieletto scatenato | Germania cruciale

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023)ha sconfittocon un secco 3-0 (25-23; 25-16; 25-16) nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale dimaschile si è imposta di forza a Rio de Janeiro (Brasile), sfruttando al meglio il muro nel primo set e poi giganteggiando con carattere nelle due successive frazioni, durante le quali gli azzurri sono piaciuti per la cattiveria agonistica in attacco e per l’ottimo lavoro difensivo. I Campioni del Mondo hanno infilato il terzo successo consecutivo al Maracanazinho dopo quelli ottenuti nel fine settimana contro Repubblica Ceca e Qatar, confermandosi così in testa alla classifica della Pool A in attesa della super sfida della notte tra Brasile e(entrambe hanno vinto le prime due partite, i padroni di casa hanno lasciato per strada un punto). I ragazzi del CT ...