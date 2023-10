Volley | la classifica del Preolimpico dell’Italia | vittoria contro l’Ucraina | ora due scontri diretti decisivi

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’Italia ha sconfittocon un secco 3-0 e si è confermata in testa al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale dimaschile ha giganteggiatoi gialloblù e ha infilato la terzaconsecutiva dopo quelle ottenute nel fine settimanaRepubblica Ceca e Qatar. Gli azzurri svettano con 3 successi (9 punti), davanti a Germania (2 affermazioni, 6 punti) e Brasile (2 sigilli, 5 punti). Tedeschi e sudamericani hanno però disputato un inin meno e questa notte (ore 01.30) daranno vita a un rovente sdiretto che potrebbe indirizzare lagenerale: chi aggancerà l’Italia al comando e chi accumulerà unadi distacco? Il testa a testa della notte avrà ...

Tutti i risultati e la classifica della Pool A con l’Italia del torneo Preolimpico 2023 di volley maschile , in programma da sabato 30 settembre a ...

L'Italia continua a guidare lanel girone di qualificazione olimpica in corso a Rio de ... l'Italia piega il Qatar 3 - 0, Michieletto 15 punti Leggi i commenti: tutte le notizie 3 ...Una vittoria arrivata in tre set con i parziali 25 - 23, 25 - 16, 25 - 16 e che proietta gli azzurri al primo posto ina punteggio pieno. Giannelli e compagni torneranno in campo già ...

L'Italia del Volley Maschile ha ottenuto la terza vittoria al Preolimpico di Rio, battendo con il punteggio di 3-0 anche l'Ucraina.