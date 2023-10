“Voi ancora non sapete…” Ed è subito choc generale al GF | Fiordaliso incastrata da Signorini

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Al Grande Fratello arriva anche il turno di. La settima diretta del reality, in onda lunedì 2 ottobre, è iniziata con un rimprovero da parte del conduttore: i concorrenti troppo intimoriti in prima serata, quando se ne dicono di ogni durante la settimana. O meglio, cercano pure di frenarsi per la svolta anti trash voluta da Mediaset e per questo ne risente il gioco. Chi non si limita, invece, è la cantante che nei giorni scorsi non si è di certo risparmiata nei confronti degli altri inquilini della Casa. Durante l’appuntamento del lunedì, Alfonsoha mostrato a tutti un filmato riassuntivo suche, mentre si trovava in chiacchiera con Heidi e altre, così come durante alcuni confessionali, ha espresso diverse critiche nei confronti di diversi personaggi. Che l’hanno scoperto in quel momento però. “Grecia ...