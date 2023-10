Villa senza giostrine | la campagna di un musicista irpino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMusica e impegno sociale: ad Avellino un iniziativa benefica per dotare laComunale di nuovo parco giochi per bambini. Ha deciso di farlo Silvano Santacroce, artista edel capoluogo che ha lanciato sui social l’iniziativa. Facilissimo partecipare: basta ascoltare su Spotify la sua musica, e quanto lui ricaverà dai collegamenti verrà utilizzato per dotare di una nuova giostra ladel Salotto buono di Avellino. “Da quando ho scritto il primo inedito ho sempre legato la mia musica alla solidarietà sostenendo associazioni del territorio– spiega Santacroce -. Da diverso tempo avevo in mente di donare al Comune di Avellino una giostra per il parco dellacomunale perchè ho sempre pensato che un parco cosi grande è davvero sprecato con un solo ...