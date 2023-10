(Di martedì 3 ottobre 2023) In commissioneRai si consuma l'ennesimotra Pd e M5s. A raccontare quanto è accaduto è Sandro Ruotolo, esponente della segreteria dem. "La Rai perde credibilità e autorevolezza con ...

ROMA – martedì 5 settembre la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolgerà l’audizione ...

Roma, 21 set (Adnkronos) - Sono oltre 400 gli emendamenti che sono stati depositati in commissione di Vigilanza Rai allo schema del nuovo Contratto ...

Roma, 22 set (Adnkronos) - "Il senatore Gasparri invece di accanirsi contro un giornalista nonché presidente della Fnsi per presunte irregolarità ...

Roma, 27 set (Adnkronos) - E' slitta to a ottobre il previsto parere obbligatorio della commissione di Vigilanza Rai sul contratto di servizio della ...

In commissionesi consuma l'ennesimo strappo tra Pd e M5s. A raccontare quanto è accaduto è Sandro Ruotolo, esponente della segreteria dem. "Laperde credibilità e autorevolezza con l'approvazione ...Lo annuncia in Commissione la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della'Nonostante il lavoro apprezzabile dei relatori non è stato possibile trovare una sintesi ...

Rai, Contratto di servizio: arriva l'ok dalla Vigilanza. Ma l ... Primaonline

Vigilanza Rai, strappo tra Pd e M5s: il partito di Conte vota con la destra di Meloni Globalist.it

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Come opposizioni siamo insoddisfatti dell’esito dei lavori della commissione di Vigilanza sul contratto di servizio Rai. Troppo poche le nostre osservazioni e i nostri emen ...Sulla tv pubblica vanno in tilt le opposizioni. La Vigilanza approva il nuovo contratto di servizio con il sì di M5S (che sulla Rai vota nuovamente con la ...