Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2023 ore 16 | 30

(Di martedì 3 ottobre 2023)DEL 3 OTTOBREORE 16.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA SP8BIS OSTIENSE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE DIREZIONE OSTIA SULL’A12TARQUINIA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZION SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E PONTINA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E CASILINA CODE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA FARNESINA INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALTEZZA VITINIA IN DIREZIONE OSTIA È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral