Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 3 ottobre 2023)DEL 3 OTTOBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA SP8BIS OSTIENSE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE DIREZIONE OSTIA SULL’A12TARQUINIA TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZION SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E PONTINA CODE SU VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA FARNESINA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E DI PORTA SAN PAOLO, SONO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL ...