Veronica Gentili e il paragone con Belen Rodriguez | chi l’ha voluta a Le Iene e cosa pensa della showgirl

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 3 ottobre 2023)prenderà ufficialmente il posto dialla conduzione de Le, da stasera 3 ottobre 2023. Ma comepresa la giornalista? In diverse intervisteha raccontato come è avvenuto il suo approdo a Le, il primo incontro con Davide Parenti e soprattuttodelcon. ... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.