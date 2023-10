“Vanno tutti da lei” Uno più famoso dell’altro | Maria De Filippi batte cinque colpi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Grandissimo risultato perDe, che è riuscita a convincerevip a scegliere proprio lei. La conduttrice televisiva è una delle regine della televisione italiana e Mediaset non può proprio fare a meno di lei. E, dato ciò che è stata in grado di fare ora, siamo ancora più sicuri che Pier Silvio Berlusconi sia estremamente soddisfatto del suo operato. In una delle sue trasmissioni di successo ci saranno infatti questi personaggi famosi. Colpacci assoluti perDe, che ha ricevuto il sì convinto di questivip che saranno protagonisti nel piccolo schermo e ovviamente su Canale 5. Due di loro sono amatissimi dal pubblico, infatti parliamo di uno dei conduttori più apprezzati nel panorama televisivo nazionale e di una splendida e bravissima attrice, ...