Vannacci | “Un figlio gay? Sostegno | ma lo indirizzerei all’eterosessualità”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Due mesi fa il generale Robertoha alzato un polverone con il suo libro Il Mondo al Contrario. In particolare hanno indignato le dichiarazioni secondo le quali le persone LGBTQ sarebbero anormali. In queste settimane l’uomo ha tentato di mettere una pezza sul buco, ma senza riuscirci. L’ennesima dimostrazione è l’intervista cheha rilasciato al Chi. Il generale ha dichiarato che se suo/a gli dicesse di essere omosessuale, lui lo/a supporterebbe ma lo/la indirizzerebbe verso l’eterosessualità., un? “Supporterei e”. “Uno fluido? Lo supporterei, ma cercherei di indirizzarlo verso l’eterosessualità. Io sarei razzista perché ho ...

Mettere al mondo un figlio ha un senso solo se questo è voluto dai due genitori.

Omofobo o paladino della libertà di parola Il generale italiano Roberto Vannacci ha scritto un libro diventato un caso editoriale e che sta dividendo l’opinione pubblica ...Uno sguardo sul sottosopra dove le bambine vengono stuprate in famiglie in cui il padre è stupratore e la madre stuprata. E dove i trans vengono investiti per ...